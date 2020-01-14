В Украине снова прямо на ходу загорелся поезд: появилось видео

Поезд №785 Шостка-Киев загорелась на ходу. Это произошло перед Старым Новым годом, 13 января, между селом Халимоново и Бахмачем.

Как рассказывают очевидцы, люди ждали несколько часов, пока за ними приедет другой состав. Из-за пожара на Укрзализныце часть поездов задерживалась более, чем на час.

При этом, пассажиры ожидали замену локомотива в комфортных условиях, рассказывают местные СМИ.

"В поезде были созданы надлежащие условия для пребывания пассажиров, в частности, работали свет и отопление", - пишет "Шостка.инфо".

Пожар в поезде Шостка-Киев 13 января 2020 года

Добавим, что в 15:40 спасателям удалось локализировать пожар, а 16:30 - полностью его ликвидировать. После этого вагоны были перецеплены к подменному локомотиву.

Отметим, что это не первый случай возгорания на УЗ в 2020 году. Так, несколько дней назад под Сумами спасателям пришлось ликвидировать пожар, который возник во время движения дизель-поезда сообщением Сумы-Мерчик.

А 2 января в районе станции Люблино на ходу загорелся тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон. Другой тепловоз пассажирам пришлось ждать около четырех часов.