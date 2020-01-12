В Сумской области во время движения загорелся поезд

Фото: сгоревший поезд (dsns.gov.ua)

Загорелась кабина дизель-поезда

В Сумской области спасатели ликвидировали пожар, который возник во время движения дизель-поезда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что 12 января, в 15:45 поступило сообщение, что на железнодорожной станции “Боромля”, которая находится в селе Новгородское Тростянецкого района, возник пожар в кабине дизель-поезда сообщением "Сумы - Мерчик". Немедленно на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе пожарный поезд станции "Смородино".

Со слов свидетелей происшествия, персонал поезда провел эвакуацию людей, приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей. Вагон, который горел, отсоединили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами, отбуксировали до станции "Смородино".

Преодолев расстояние в 10 км к месту происшествия прибыла местная пожарная команда из с. Боромля, а из районного центра (расстояние до 25 км) прибыл дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части. В 16:08 пожар удалось локализовать,в 16 :58 - ликвидировать .

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 кв. м. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки тепловоза. Погибших и травмированных нет.

Ранее в Николаевской области произошел пожар в дизельном поезде "Колосовка-Николаев".

РБК-Украина писало, что вблизи станции Николаев произошло задымление локомотива пассажирского поезда № 766 сообщением Херсон-Киев.