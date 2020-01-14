В Україні знову прямо на ходу загорівся потяг: з'явилося відео

Поїзд №785 Шостка-Київ загорівся на ходу. Це сталося перед Старим Новим роком, 13 січня, між селом Халимонове і Бахмачем.

Як розповідають очевидці, люди чекали кілька годин, поки за ними приїде інший склад. Через пожежу на Укрзалізниці частина поїздів затримувалася більше, ніж на годину.

При цьому, пасажири чекали заміну локомотива в комфортних умовах, розповідають місцеві ЗМІ.

"В поїзді були створені належні умови для перебування пасажирів, зокрема, працювали світло та опалення", - пише "Шостка.інфо".

Пожежа в поїзді Шостка-Київ 13 січня 2020 року

Додамо, що у 15:40 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а 16:30 - повністю її ліквідувати. Після цього вагони були перечеплені до підмінного локомотиву.

Зазначимо, що це не перший випадок загоряння на УЗ у 2020 році. Так, кілька днів тому під Сумами рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу, яка виникла під час руху дизель-поїзда сполученням Суми-Мерчик.

А 2 січня в районі станції Любліно на ходу загорівся тепловоз пасажирського поїзда Харків-Херсон. Інший тепловоз пасажирам довелося чекати близько чотирьох годин.