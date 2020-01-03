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Все было в огне: под Николаевом загорелся поезд с пассажирами

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 09:38
Все было в огне: под Николаевом загорелся поезд с пассажирами
Под Николаевом загорелся пассажирский поезд (Коллаж РБК-Украина)

Команда поезда пыталась потушить огонь самостоятельно, но им это не удалось

В Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон". Команда поезда пыталась потушить пожар собственными силами, но им это не удалось.

Инцидент произошел 2 января, около 11 часов в районе станции Люблино Снигиревского района Николаевской области.

"2 января в 11:36 поступило сообщение о возгорании тепловоза пассажирского поезда "Харьков-Херсон" возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области. На вызов прибыли пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и местная пожарная охрана "Первомайское". Установлено, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но не удалось", - рассказали о пожаре в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Все было в огне: под Николаевом загорелся поезд с пассажирами

Под Николаевом загорелся поезд

В 12:00 спасателям удалось локализовать пожар, а еще через полчаса полностью потушить. Как сообщили пожарные, причина возгорания – замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Е10УТ0070.

Сгоревший тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара, к счастью, никто не пострадал. Через четыре часа до конечной станции доставили другой тепловоз.

В Николаевской области на ходу загорелся пассажирский поезд

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