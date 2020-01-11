ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Укрзализныця угодила в новый скандал: люди озвучили свою версию

STYLERЖизнь    11.01.2020 - 17:25
Укрзализныця угодила в новый скандал: люди озвучили свою версию
Укрзализныця попала в скандал ( фото: РБК-Украина)

В сети рассказали об инциденте с человеком, которому стало плохо на центральном железнодорожном вокзале в Киеве

Укрзализныця угодила в новый скандал. Как утверждают пассажиры, в поезде Фастов-Киев пассажиру стало плохо, но диспетчер транспортного средства якобы не отвечал, кнопки тревоги – не работали, а сотрудники железной дороги – только разводили руками. Эта информация появилась на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Человеку стало плохо на станции Киев-Пассажирский, в поезде с маршрутом Киев-Фастов, диспетчер не отвечал, ни одна кнопка тревоги не работала ни в одном вагоне, это безответственно, вызвали скорую – скорая также не приехала. Мужчину вывели, оказывали медицинскую помощь, но не помогало. Сотрудник железнодорожного вокзала сказал: "А что я сделаю?". То есть если тебе стало плохо – тебе не помогут, вот такие у нас крутые поезда в столице", – сказано в сообщении.

Укрзализныця угодила в новый скандал: люди озвучили свою версиюПассажиру стало плохо на вокзале в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комменариях к посту отреагировала сама Укрзализныця и опубликовала свою версию событий.

"Шановні колеги! Інформація, поширена у ЗМІ та соціальних мережах про нібито ненадання допомоги пасажиру поїзда Фастів-Київ, не відповідає дійсності. Пасажира забрала швидка з підозрою на отруєння алкоголем. Швидку викликала чергова по Приміському вокзалу станції Київ-Пасажирський та воєнізована охорона. Чоловіка лишили самого на платформі 25 колії Приміського вокзалу пасажири цього поїзда. До прибуття швидкої залізничники надали пасажиру першу медичну допомогу", - написали в комментариях.

В Укрзализныце отметили, что употребление спиртных напитковв поезде запрещается.

Напомним, что Укрзализныця попала в скандал из-за жутких условий в электричке Львов - Ровно.

Новый поезд Киев-Борисполь сломался на ходу: подробности ЧП Укрзализныця попала в новый скандал: все подробности
Новости Украины Укрзализныця
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь