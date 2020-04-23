Как в Украине проведут ВНО 2020: все особенности и сроки

ВНО 2020 в Украине (коллаж РБК-Украина)

ВНО в условиях эпидемии COVID-19 проведут с соблюдением дистанцирования и с использованием масок

Внешнее независимое оценивание (ВНО) во время карантина в Украине проведут по прежнему формату и процедуре. Однако предусматриваются некоторые изменения - с учетом действующих ограничительных мер из-за коронавируса.

В пресс-службе Министерства образования и науки Украины рассказали о новшествах, ответили на популярные вопросы о нынешнем ВНО и объяснили порядок его проведения.

Как будет происходить процесс тестирования на ВНО 2020

Сохраняется требование о социальной дистанции, а также индивидуальных средствах защиты (должны быть маски и антисептики).

В аудитории должны находиться не более 15 участников и 2 инструкторов.

Дистанция в 1,5 метра между участниками в аудитории - обязательна. Также это касается и места около входа в помещения.

Всех участников тестирования обеспечат средствами защиты и антисептиком.

Помещения должны проветривать и дезинфицировать.

Когда проведут ВНО

Даты проведения внешнего независимого тестирования будут зависеть от завершения карантина в Украине

Если ограничения снимут до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября.

Вступительная кампания в украинских вузах также соответственно изменится.

Сколько будет тестов

Количество тестов и их содержание оставят без изменений. Каждый участник ВНО может сдать максимум 4 теста, а количество заданий в них, основанных на изучаемом в апреле-мае в 11 классах (то есть в период дистанционного обучения из-за карантина) - мизерно. Такая задача может быть только одна на весь тест.

В Минобразования отметили, что модель ранжирования результатов тестирования снижает влияние внешних факторов и УЦОКО сможет статистически сгладить определенные пробелы в подготовке участников из-за карантина.

Как сдавать ВНО инфицированным коронавирусом или тем, кто контактировал с больными

Для них есть возможность сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции. Если из-за изоляции или по причине болезни они будут вынуждены пропустить и дополнительную сессию, то их освободят от ВНО по состоянию здоровья.

"Такое правило действовало и раньше для людей с рядом заболеваний. Для таких категорий абитуриентов в условиях вступления в университеты предусмотрены отдельные особенности и формы проведения вступительных экзаменов", - напомнили в министерстве.

Когда закончится учебный год в школах

В украинских школах окончание учебного года в этот раз состоится дистанционно. По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Романа Грищука, такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом и карантином. Об этом передают "Факты".

"Могу сообщить в общих чертах следующее. Первое: учебный год будет завершен дистанционно. Второе: в связи с эпидемией школам рекомендовано не проводить последние звонки и выпускные балы. Третье: внешнее независимое оценивание будет проведено в любом случае, его никто не отменяет. Сроки проведения пока не установлены, так как нужно хотя бы выйти из карантина", - заявил политик.

Как сообщалось ранее, Минобразования из-за карантина в Украине просит школы отказаться от выпускных и последних звонков.

Также мы писали о том, что после громкого скандала из-за ошибок учителей на уроках школы онлайн в министерстве приняли решение, как избежать подобных эксцессов впредь.