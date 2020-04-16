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МОН просит школы отказаться от выпускных и последних звонков

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 16:15
МОН просит школы отказаться от выпускных и последних звонков
Иллюстративное фото (kobu.kiev.ua)

Школьники будут "догонять" материал в следующем учебном году

Министерство образования и науки из-за карантина в Украине просит школы отказаться от выпускных и последних звонков. Об этом говорится в сообщении на сайте МОН.

В частности, для предотвращения распространения коронавируса в этом учебном году не рекомендуют проводить массовые мероприятия, в том числе последние звонки и выпускные.

При этом школы должны в начале 2020/2021 учебного года провести в 2-11 классах входное оценивание учеников, чтобы определить уровень учебных достижений за прошлый год. Кроме того, учителя должны существенно увеличить количество часов на закрепление материала за прошлый учебный год

Напомним, ранее и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий назвала крайний срок завершения учебного года - не позднее 1 июля. Таким образом, учебный год 2019/2020 закончится в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, сообщалось, что в Украине подготовили два сценария проведения ВНО-2020. ВНО в этом году состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончится карантин.

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