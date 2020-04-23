Як в Україні проведуть ЗНО 2020: всі особливості та терміни

ЗНО в умовах епідемії COVID-19 проведуть із дотриманням дистанціювання і з використанням масок
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) під час карантину в Україні проведуть за звичним форматом та процедурі. Однак передбачаються деякі зміни - з урахуванням чинних обмежувальних заходів через коронавірус.
У прес-службі Міністерства освіти і науки України розповіли про новації, відповіли на популярні питання стосовно нинішнього ЗНО та пояснили порядок його проведення.
Зберігається вимога про соціальну дистанцію, а також індивідуальні засоби захисту (мають бути маски та антисептики).
В аудиторії повинні знаходитись не більше 15 учасників і 2 інструкторів.
Дистанція в 1,5 метра між учасниками в аудиторії - обов'язкова. Також це стосується і місця біля входу до приміщення.
Всіх учасників тестування забезпечать засобами захисту та антисептиком.
Приміщення повинні провітрювати та дезінфікувати.
Дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання будуть залежати від завершення карантину в Україні
Якщо обмеження знімуть до початку червня, основна сесія тестування пройде між 25 червня та 17 липня. Якщо карантин триватиме до початку серпня, ЗНО відбудеться з 17 серпня по 4 вересня.
Вступна кампанія в українських вишах також відповідно зміниться.
Кількість тестів та їх зміст залишать без змін. Кожен учасник ЗНО може скласти максимум 4 тести, а кількість завдань в них, які ґрунтуються на матеріалі, що вивчається у квітні-травні 11 класів (тобто в період дистанційного навчання через карантин) - мізерна. Така задача може бути тільки одна на весь тест.
У Міносвіти зазначили, що модель ранжирування результатів тестування знижує вплив зовнішніх факторів і УЦОЯО зможе статистично згладити певні прогалини у підготовці учасників через карантин.
Для них є можливість здати ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають чи вийдуть із самоізоляції. Якщо через ізоляцію або з причини хвороби вони будуть змушені пропустити і додаткову сесію, то їх звільнять від ЗНО за станом здоров'я.
"Таке правило діяло і раніше для людей з низкою захворювань. Для таких категорій абітурієнтів в умовах вступу до університетів передбачені окремі особливості та форми проведення вступних іспитів", - нагадали в міністерстві.
В українських школах закінчення навчального року цього разу відбудеться дистанційно. За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Романа Грищука, таке рішення було ухвалене через ситуацію з коронавірусом та карантином. Про це передають "Факти".
"Можу повідомити в загальних рисах наступне. Перше: навчальний рік буде завершено дистанційно. Друге: у зв'язку з епідемією школам рекомендовано не проводити останні дзвоники та випускні бали. Третє: зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено в будь-якому випадку, його ніхто не скасовує. Терміни проведення поки не встановлені, бо потрібно хоча б вийти з карантину", - заявив політик.
Як повідомлялося раніше, Міносвіти через карантин в Україні просить школи відмовитися від випускних і останніх дзвінків.
Також ми писали про те, що після гучного скандалу через помилки вчителів на уроках школи онлайн в міністерстві прийняли рішення, як уникнути подібних ексцесів надалі.