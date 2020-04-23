Як в Україні проведуть ЗНО 2020: всі особливості та терміни

ЗНО 2020 в Україні (колаж РБК-Україна)

ЗНО в умовах епідемії COVID-19 проведуть із дотриманням дистанціювання і з використанням масок

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) під час карантину в Україні проведуть за звичним форматом та процедурі. Однак передбачаються деякі зміни - з урахуванням чинних обмежувальних заходів через коронавірус.

У прес-службі Міністерства освіти і науки України розповіли про новації, відповіли на популярні питання стосовно нинішнього ЗНО та пояснили порядок його проведення.

Як відбуватиметься процес тестування на ЗНО 2020

Зберігається вимога про соціальну дистанцію, а також індивідуальні засоби захисту (мають бути маски та антисептики).

В аудиторії повинні знаходитись не більше 15 учасників і 2 інструкторів.

Дистанція в 1,5 метра між учасниками в аудиторії - обов'язкова. Також це стосується і місця біля входу до приміщення.

Всіх учасників тестування забезпечать засобами захисту та антисептиком.

Приміщення повинні провітрювати та дезінфікувати.

Коли проведуть ЗНО

Дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання будуть залежати від завершення карантину в Україні

Якщо обмеження знімуть до початку червня, основна сесія тестування пройде між 25 червня та 17 липня. Якщо карантин триватиме до початку серпня, ЗНО відбудеться з 17 серпня по 4 вересня.

Вступна кампанія в українських вишах також відповідно зміниться.

Скільки буде тестів

Кількість тестів та їх зміст залишать без змін. Кожен учасник ЗНО може скласти максимум 4 тести, а кількість завдань в них, які ґрунтуються на матеріалі, що вивчається у квітні-травні 11 класів (тобто в період дистанційного навчання через карантин) - мізерна. Така задача може бути тільки одна на весь тест.

У Міносвіти зазначили, що модель ранжирування результатів тестування знижує вплив зовнішніх факторів і УЦОЯО зможе статистично згладити певні прогалини у підготовці учасників через карантин.

Як здавати ЗНО інфікованим коронавірусом або тим, хто контактував із хворими

Для них є можливість здати ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають чи вийдуть із самоізоляції. Якщо через ізоляцію або з причини хвороби вони будуть змушені пропустити і додаткову сесію, то їх звільнять від ЗНО за станом здоров'я.

"Таке правило діяло і раніше для людей з низкою захворювань. Для таких категорій абітурієнтів в умовах вступу до університетів передбачені окремі особливості та форми проведення вступних іспитів", - нагадали в міністерстві.

Коли закінчиться навчальний рік у школах

В українських школах закінчення навчального року цього разу відбудеться дистанційно. За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Романа Грищука, таке рішення було ухвалене через ситуацію з коронавірусом та карантином. Про це передають "Факти".

"Можу повідомити в загальних рисах наступне. Перше: навчальний рік буде завершено дистанційно. Друге: у зв'язку з епідемією школам рекомендовано не проводити останні дзвоники та випускні бали. Третє: зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено в будь-якому випадку, його ніхто не скасовує. Терміни проведення поки не встановлені, бо потрібно хоча б вийти з карантину", - заявив політик.

Як повідомлялося раніше, Міносвіти через карантин в Україні просить школи відмовитися від випускних і останніх дзвінків.

Також ми писали про те, що після гучного скандалу через помилки вчителів на уроках школи онлайн в міністерстві прийняли рішення, як уникнути подібних ексцесів надалі.