Скандал с ошибками на телеуроках: в Минобразования приняли решение

Всеукраинская школа онлайн (коллаж РБК-Украина)

В Минобразования нашли выход из ситуации с "ляпами" на телеуроках

Всеукраинская школа онлайн продолжит работу в период карантина, а учебный год завершиться не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11 класса - согласно действующему законодательству. В Министерстве образования и науки также прокомментировали скандал с ошибками учителей на телеуроках и рассказали, как избежать эксцессов впредь.

По словам исполняющей обязанности главы министерства Любомиры Мандзий, ведомство привлекает независимых экспертов к проверке уроков Всеукраинской школы онлайн.

Их роль будут выполнять учителя, которые согласились на добровольной основе поддерживать и помогать коллегам.

"Это крайне необходимо, чтобы убрать возможные ошибки, оговорки или описки в трансляциях телеуроков. Эксперты будут пересматривать материал перед тем, как он выйдет на экраны. А также будут присутствовать при записи новых уроков", - написала Мандзий в своем Facebook.

Уроки онлайн транслируются ежедневно по будням на YouTube-канале Министерство образования и науки Украины и также на телеэкранах.

Так, и.о. главы МОН подчеркивает, что ситуация, когда в эфир выходит материал с "ляпами" является недопустимой, а произошло это просто по причине нехватки времени.

Сами же учителя ранее жаловались, что после досадных инцидентов на уроках с "Ливанскими войнами и орденом", "мишкой из "Антарктического полуострова", "30-2=18" и прочих педагоги столкнулись с критикой в сети и буллингом. Из-за этого преподаватели боятся проводить урок онлайн и стали рассылать домашние задания в Viber.

Позже президент Владимир Зеленский поддержал учителей из онлайн школы и заявил в своем видеообращении, что "ошибиться - не страшно, а страшно - это самоутверждаться за счет унижения других людей".

Также после того, как на уроках онлайн-школы начали находить неточности, а глава государства назвал всех критиков учителей "хейтерами", в Верховной Раде начался флешмоб #маюправонапомилку.

Врочем, хэштег породил только больше критики и мемов.

Флешмоб в поддержку учителей #маюправонапомилку вызвал мемы в сети (Фото: соцсети)

Напомним, что уроки Всеукраинской школы онлайн можно смотреть в эфире каналов с 10:00: 5-й класс - ПлюсПлюс и 112 Украина, 6-й класс - ZOOM и NewsOne, 7-й класс - ZIK и 5 канал, 8-й класс - Индиго и УНИАН, 9-й класс - Рада и UA: Культура, 10-й класс - UA: Первый, 11-й класс - М1.