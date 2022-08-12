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В Украине проведут специальную сессию НМТ: в МОН сделали заявление для абитуриентов

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Пятница 12 августа 2022 18:29
В Украине проведут специальную сессию НМТ: в МОН сделали заявление для абитуриентов Коллаж РБК-Украина: в МОН Украины рассказали о проведении специальной сессии НМТ
Автор: Владимир Костырин

Украинские выпускники, которые желают вступить в вузы, но не смогли зарегистрироваться для участия в сессиях национального мультипредметного теста в основной и дополнительный периоды, получат еще одну возможность это сделать.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram.

Если основная сессия по национальному мультипредметному тесту была проведена в период с 22 июля по 2 августа, дополнительная 3-4 августа, то новая - специальная сессия НМТ - пройдет с 12 по 16 сентября.

С сегодняшнего дня, 12 августа, была открыта регистрация на участие в этом тестировании. Возможность останется открытой до 15 августа.

Как записаться на дополнительные тесты

"Для этого необходимо создать регистрационную карту, а затем сформировать и отправить в региональный центр оценки качества образования необходимый комплект документов", - объясняет чиновник.

С 24 августа участники спецсессии НМТ смогут узнать свои данные по входу на Информационную страницу.

Выбрать населенный пункт для тестирования можно с 25 по 30 августа, а окончательно определиться с выбором - с 5 по 7 сентября.

До 10 сентября участники получат приглашение по дате и месту составления мультитестирования, а само оно будет проведено с 12 по 16 сентября.

Напомним, ранее в МОН Украины представили рейтинг университетов, в которые абитуриенты подали больше всего заявлений.

Также мы писали о том, что недавно министр Сергей Шкарлет рассказал о победах образовательного фронта Украины.

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