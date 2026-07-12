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"Моя надія - завершити війну дипломатією". Що сказав сенатор Грем про Україну перед смертю

11:25 12.07.2026 Нд
2 хв
Візит до України став останньою закордонною поїздкою Ліндсі Грема
aimg Марія Науменко
"Моя надія - завершити війну дипломатією". Що сказав сенатор Грем про Україну перед смертю Фото: сенатор США Ліндсі Грем під час візиту до Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
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За кілька днів до смерті американський сенатор Ліндсі Грем відвідав Київ, де зробив серію гучних заяв про санкції проти Росії, українську армію та шляхи завершення війни.

РБК-Україна нагадує його останні заяви про нашу країну.

"Є формула для припинення війни"

Під час брифінгу в Києві Ліндсі Грем заявив, що погоджений із Білим домом законопроєкт про нові жорсткі санкції проти Росії має стати одним із ключових інструментів тиску на Кремль.

За словами сенатора, поєднання санкцій, посилення української ППО та економічного тиску на країни, які купують російські енергоносії, може змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Я ніколи не був налаштований оптимістичніше, ніж сьогодні, щодо того, що у нас є формула для припинення цієї війни", - сказав він.

"Українські дрони - найпередовіші, ніж у будь-кого на планеті"

Після відвідування українського підприємства SkyFall Грем окремо відзначив розвиток безпілотних технологій.

Він заявив, що відмова США від співпраці з Україною у сфері дронів була б "величезною помилкою", а українські розробки назвав найсучаснішими у світі.

"Було б величезною помилкою для Америки - не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників. Вони готові допомогти нам, тому що ми були готові стояти поруч з Україною в її найважчі дні", - підкреслив Грем.

Сенатор також наголосив, що саме інновації допомогли Україні компенсувати чисельну перевагу російської армії.

"Моя надія - завершити війну дипломатією"

Попри успіхи України на полі бою, Грем наголошував, що остаточно війна має завершитися дипломатичним шляхом.

"Ви не збираєтеся виграти цю війну виключно на полі бою. Проте Україна справді чинить великий тиск на Росію. Моя надія - покласти край цій війні за допомогою дипломатії. І що більше важелів впливу ми маємо на Путіна, то краще", - заявив сенатор.

Саме ці слова стали одними з останніх публічних заяв сенатора про Україну перед його смертю.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після короткочасної раптової хвороби. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він залишався одним із найактивніших союзників України у Конгресі США.

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