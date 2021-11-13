В Украине произойдет подорожание одного из основных продуктов: чего ждать

В Украине цены на яйца вскоре вырастут на 8-14%. А ближе к новогодним праздникам стоимость может составлять 38-40 грн за 10 штук.
Об этом сообщает Аgronews.
По словам аналитика Светланы Литвин, сейчас десяток яиц в среднем стоит примерно 35,20 грн, а с начала ноября цена выросла на 1%.
Также на рост цены повлияло уменьшение предложения.
"Подобную тенденцию мы постепенно будем наблюдать к новогодним праздникам, когда цена на куриные яйца достигнет показателя 38-40 грн за 10 штук", – отметила Литвин.
Куриные яйца - просто уникальный продукт, ведь они содержат все необходимое для организма человека. В частности, это настоящий источник аминокислот, витаминов и минеральных веществ. А яичный белок является основным строительным материалом для вашего тела.
Именно в курином яйце содержатся такие незаменимые для человека вещества:
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