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В Украине стремительно дорожает популярный овощ: на складах его мало

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Пятница 12 ноября 2021 09:48
В Украине стремительно дорожает популярный овощ: на складах его мало Фото: В Украине стремительно дорожает свекла (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине начала стремительно дорожать столовая свекла. Эксперты считают, что повышение цены на этот овощ связано с невысоким урожаем в этом году и небольшим предложением на рынке.

Об этом говорится в материале Agrotrend.

По состоянию на ноябрь 2021 цена на столовую свеклу уже в два раза больше, чем в прошлом году. Однако цена снижаться уже не будет и есть тенденция к еще большему подорожанию.

За последнюю неделю цены на этот овощ выросли на 17%, и фермеры не продают оптовым покупателям уже дешевле, чем по 6-8 гривен за килограмм.

Цена для обычного покупателя соответственно намного выше и по прогнозам экспертов, столовая свекла станет намного дороже в канун новогодних праздников.

Ажиотажа на рынках пока не наблюдается и большого спроса на этот овощ пока нет. Торговые сети не торопятся закупать свеклу большими партиями. Однако производители не намерены опускать цены и выжидают, пока на рынке ситуация станет более благоприятная.

Столовая свекла долго не портится и поэтому фермеры взяли паузу и ждут, пока покупательная активность возрастет.

Свекла является одним из основных продуктов на праздничных столах в период новогодних и рождественских праздников, поэтому аграрии ожидают всплеск на рынке ближе к середине декабря.

Стоит отметить, что на складах этого овоща не так уж и много, но по мнению экспертов, цена уже в 2,2 раза выше прошлого года. И опускаться уже не будет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине рекордно подорожало сало.

А также рассказывали о том, что цены на лук в середине осени резко пошли вверх.

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