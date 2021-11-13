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В Україні відбудеться подорожчання одного з основних продуктів: чого очікувати

Автор: Тетяна Самарук

В Україні ціни на яйця незабаром зростуть на 8-14%. А ближче до новорічних свят вартість може становити 38-40 грн за 10 штук.

Про це повідомляє Аgronews.

За словами аналітика Світлани Литвин, зараз десяток яєць у середньому коштує приблизно 35,20 грн, а з початку листопада ціна зросла на 1%.

Також на зростання ціни вплинуло зменшення пропозиції.

"Подібну тенденцію ми поступово спостерігатимемо до новорічних свят, коли ціна на курячі яйця досягне показника 38-40 грн за 10 штук", – зазначила Литвин.

Чому потрібно щоденно споживати яйця

Курячі яйця - просто унікальний продукт, адже вони містять все необхідне для організму людини. Зокрема, це справжнє джерело амінокислот, вітамінів та мінеральних речовин. А яєчний білок є основним будівельним матеріалом для вашого тіла.

Саме у курячому яйці містяться такі незамінні для людини речовини:

  • ніацин - необхідний для живлення мозку й утворення статевих гормонів;
  • вітамін К - забезпечує згортання крові;
  • холін - сприяє обміну жирів, поліпшує пам'ять;
  • лецитин - необхідний для живлення нервової та мозкової тканини;
  • лізоцим - надає антибактеріальну і противірусну дію.

Раніше ми повідомляли, що в Україні подорожчали всі продукти тваринного походження.

Також ми писали, що в Україні стрімко дорожчає столовий буряк. Зазначається, що на складах його залишилось дуже мало.

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