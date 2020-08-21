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В Украине продолжатся дожди и ливни: кому не повезет с погодой

Пятница 21 августа 2020 13:11
В Украине продолжатся дожди и ливни: кому не повезет с погодой
Погода в Украине на выходные (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Синоптик рассказала украинцам о погодных изменениях на ближайший уик-энд

Погода в Украине на выходные 22 и 23 августа будет дождливой и менее жаркой. На Левобережье Украины атмосферный фронт спровоцирует дожди. Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Завтра, 22 августа, короткие ливни с грозами, наиболее вероятны в Николаевской, Херсонской, Запорожье, в Крыму, Донецкой, Луганской, а также достигнут Днепра с районами. На остальной территории сухо", - предупредила эксперт.

В западной части Украины ожидается самая высокая температура в стране традиционно, на юге: + 25 + 30 градусов.

"Неожиданно свежее будет на юго-востоке и, что логично, на севере Украины: + 22 + 25 градусов. В центральных областях и на Харьковщине дневной максимум крутиться возле + 24 + 28 градусов", - сообщила Диденко.

В Киеве дождь с грозой ожидается вечером 21 августа и ближайшей ночью.

Как отметила синоптик, завтра днем ​​в субботу, в столице будет сухо, ясно и комфортно, +25 градусов.

По словам Диденко, жара начнет возвращаться к нам с воскресенья, 23 августа.

Напомним, ранее мы писали о том, какие области накроет мощными шквалами и ливнями.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на День Независимости.

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