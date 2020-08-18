Синоптик дала прогноз погоды на День Независимости: где разгуляются грозовые дожди

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине на День Независимости готовит украинцам неприятный сюрприз

Погода в Украине на День Независимости будет с грозовыми дождями на некоторых территориях, но в основном, понедельник, 24 августа, обещает быть жарким и сухим.

О прогнозе погоды на ближайшие дни рассказала Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик также дала прогноз на 19 августа и рассказала, что грозовые дожди на Спаса возможны на западе Украины.

"На Спаса над западной частью Украины расположится локальный циклончик Ingrid и приведет там грозовые дожди, при грозах возможно шквалистое усиление ветра", - сообщила Диденко.

А вот на остальной территории будет антициклон Emil, который удержит сухую погоду.

Ветер в среду будет южный или умеренный.

"Температура воздуха будет оставаться высокой, +27+32 градуса, в западных областях, особенно в Прикарпатье, ожидается завтра +21+25 градусов", - отметила синоптик.

В Киеве завтра, 19 августа будет солнечно сухо и жарко. Температура в столице около +30 градусов. Ослабление жары и периодические локальные дожди вероятные в столице в пятницу, 21 августа.

Прогноз погоды на 19 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Предварительный прогноз на День Независимости Украины: в большинстве областей преимущественно сухо и жарко, +27+32 градуса, лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, +22+27 градусов", - резюмировала Наталка Диденко.

Ранее мы писали, что украинцев огорчили новым прогнозом погоды. Синоптики считают, что осень будет прохладной и заморозки наступят быстро.