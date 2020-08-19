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Мощные шквалы и грозовые ливни: какие области Украины накроет сильная непогода

Среда 19 августа 2020 20:43
Мощные шквалы и грозовые ливни: какие области Украины накроет сильная непогода
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет ненастной в некоторых областях, а кое-где будет очень жарко

Погода в Украине будет неистовой в некоторых областях страны. Синоптики прогнозируют мощные шквалы, и грозовые дожди на 20 августа.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, в четверг непогода разгуляется в западных областях, дотянется атмосферный фронт и до Житомирской области.

Наталка Диденко прогнозирует грозовые дожди на Севере, вдоль полосы Харьковщина-Днепр, а также в Николаевской области.

"20 августа в западных областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - рассказали на сайте синоптиков и уточнили, что в остальных областях будет высокой пожароопасность.

Температура на Западе будет +24+27 градуса. В остальных областях жарко от +28 до +34.

В Киеве завтра жарко +30+32, дожди маловероятны. Но Наталка Диденко говорит, что осадки все же могут быть.

Мощные шквалы и грозовые ливни: какие области Украины накроет сильная непогода

Погода в Украине 20 августа (фото: meteo.gov.ua)

По словам синоптиков, 21 августа прохлада с Запада придет и в северные области. А вот 22 похолодает на пару градусов уже по всей стране.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также прогнозирует снижение температуры в пятницу и субботу.

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