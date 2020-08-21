В Україні триватимуть дощі та зливи: кому не пощастить з погодою

Погода в Україні на вихідні (фото: РБК-Україна)

Синоптик розповіла українцям про погодні зміни на найближчий уїк-енд

Погода в Україні на вихідні, 22 і 23 серпня буде дощовою і менш спекотною. На Лівобережжі України атмосферний фронт спровокує дощі. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Завтра, 22 серпня, короткі зливи з грозами, найбільш вірогідні у Миколаївській, Херсонській, Запоріжжі, в Криму, Донецькій, Луганській, а також досягнуть Дніпра з районами. На решті території сухо", - попередив експерт.

В західній частині України очікується найвища температура у країні традиційно, на півдні: + 25 + 30 градусів.

"Несподівано свіже буде на південному-сході й, що логічно, на півночі України: + 22 + 25 градусів. У центральних областях і на Харківщині денний максимум буде крутитися біля +24 +28 градусів", - повідомила Діденко.

У Києві дощ із грозою очікується ввечері 21 серпня і найближчої ночі.

Як зазначила синоптик, завтра вдень в суботу, в столиці буде сухо, ясно і комфортно, +25 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які області накриє потужними шквалами і зливами.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні на День Незалежності.