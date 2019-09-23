В Украине продали самые дорогие в истории авто: озвучены заоблачные цены

В Украине лето 2019 стало рекордным по продажам авто (Фото: коллаж РБК-Украина)

Бронированный Mercedes-Benz S600 стал абсолютным рекордсменом по цене

В Украине увеличились продажи новых автомобилей - этим летом дилеры смогли реализовать на 18% больше транспорта, причем самые главные рекорды были поставлены в стоимости. Об этом передает AUTO-Consulting.

В летний период также произошла смена лидеров продаж, первое место в рейтинге занял "кореец" кроссовер KIA Sportage.

Фото: Kia Sportage

В топ-10 за ним следуют: Renault Duster и Renault Logan, Toyota RAV4 и Renault Sandero, Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Octavia, Hyundai Tucson и Nissan Qashqai, а также Toyota Camry.

Три месяца лета стали самыми успешными по продажам, начиная с 2014 года. Всего украинцы раскупили почти 23 тысячи новых авто.

Но самые главные и неожиданные рекорды были поставлены в стоимости. Так, сразу несколько рекордов было поставлено в июне и июле. Абсолютный рекорд цены авто установил бронированный Mercedes-Benz S600 – более 800 тысяч долларов.

Фото: Mercedes-Benz S600

Также были проданы несколько Rolls-Royce (Phantom и Cullinan) по цене от 570 до 670 тысяч долларов.

Еще украинцы купили несколько Bentley Bentayga и Continental GT и GTC - цена составила от 300 до 380 тысяч долларов, Lamborghini Urus за 280-300 тысяч долларов и Aston Martin DBS за 380 тысяч долларов.

Фото: Aston Martin DBS Superleggera

Кроме того, дилеры продали Range Rover, Porsche Cayenne и Porsche 911 по цене около 240 тысяч долларов.

Фото: Porsche 911 Turbo S

Всего же за июнь-июль-август было продано около сотни дорогих люксовых авто ценой свыше 200 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, в государственный бюджет Украины в январе-августе 2019 года поступило 7 108,8 миллионов гривен за растаможивание транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных в таможенный режим транзита или временного ввоза ("евроблях").