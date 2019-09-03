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Госказначейство назвало сумму поступлений в госбюджет от растаможки "евроблях"

Новости » Экономика    03.09.2019 - 11:06
Госказначейство назвало сумму поступлений в госбюджет от растаможки "евроблях"
Фото: митинг владельцев евроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Госбюджет получил от растаможки "евроблях" почти 8 млрд грн

В государственный бюджет Украины в январе-августе 2019 года поступило 7 108,8 млн грн за растаможивание транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных в таможенный режим транзита или временного ввоза ("евроблях"). Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

Кроме того, в декабре 2018 года поступления от растаможки "евроблях" составили 861,5 млн грн.

Госказначейство учитывает только данные по автомобилям, которые были ввезены 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона Украины от 8 ноября 2018 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

Как сообщало РБК-Украина, закон о льготной растаможке автомобилей был принят в 2018 году. По данным ГФС, за льготный период растаможки авто с 25 ноября 2018 года до 22 февраля 2019 года оформлено более 218 тыс. транспортных средств.

После этого, с 23 февраля этого года, когда закончился льготный период по применению 50%-й ставки акцизного налога для растаможки автомобилей, по 18 августа 2019 года было оформлено 107,6 тыс. транспортных средств.

Отметим, в конце мая Верховная рада отсрочила введение штрафов для владельцев нерастаможенных "евроблях" на три месяца - до 22 августа 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце августа предложил Верховной раде отложить введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на три месяца.

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