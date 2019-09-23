В Україні продали найдорожчі в історії авто: озвучені захмарні ціни

В Україні літо 2019 стало рекордним з продажу авто (Фото: колаж РБК-Україна)

Броньований Mercedes-Benz S600 став абсолютним рекордсменом за ціною

В Україні збільшилися продажі нових автомобілів - цього літа дилери змогли реалізувати на 18% більше транспорту, причому найголовніші рекорди були встановлені на вартості. Про це передає AUTO-Consulting.

У літній період також відбулася зміна лідерів продажів, перше місце в рейтингу зайняв "кореєць" кросовер KIA Sportage.

Фото: Kia Sportage

У топ-10 за ним слідують Renault Duster і Renault Logan, Toyota RAV4 і Renault Sandero, Toyota Land Cruiser Prado і Skoda Octavia, Hyundai Tucson і Nissan Qashqai, а також Toyota Camry.

Три місяці літа стали найуспішнішими з продажу, починаючи з 2014 року. Українці загалом розкупили майже 23 тисячі нових авто.

Але найголовніші та неочікувані рекорди були поставлені у вартості. Так, відразу кілька рекордів було поставлено у червні та липні. Абсолютний рекорд ціни авто встановив броньований Mercedes-Benz S600 – понад 800 тисяч доларів.

Фото: Mercedes-Benz S600

Також були продані кілька Rolls-Royce (Phantom та Cullinan) за ціною від 570 до 670 тисяч доларів.

Ще українці купили кілька Bentley Bentayga і Continental GT і GTC - ціна становила від 300 до 380 тисяч доларів, Lamborghini Urus за 280-300 тисяч доларів і Aston Martin DBS за 380 тисяч доларів.

Фото: Aston Martin DBS Superleggera

Крім того, дилери продали Range Rover, Porsche Cayenne та Porsche 911 за ціною близько 240 тисяч доларів.

Фото: Porsche 911 Turbo S

Всього ж за червень-липень-серпень було продано близько сотні дорогих люксових авто вартістю понад 200 тисяч доларів.

Як повідомлялося раніше, державний бюджет України у січні-серпні 2019 року надійшло 7 108,8 мільйонів гривень за розмитнення транспортних засобів, ввезених на митну територію України та поміщених у митний режим транзиту або тимчасового ввезення ("євроблях").