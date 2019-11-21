В Украине приостановили важные социальные выплаты: что об этом известно

В Украине приостановили выплаты по больничным и пособия по беременности и родам. Об этом сообщили на странице Фонда социального страхования Украины в Twitter.

Как отметили в пресс-службе ФССУ, перечисление средств остановлено, так как не хватает средств.

"20.11.2019 приостановлен пересчет средств для выплаты больничных и помощи по беременности и родам застрахованным гражданам. На данные выплаты не хватает средств, и мы вынуждены приостановить материальное обеспечение", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в Фонд было подано на финансирование заявления-расчеты на 13,573 млрд гривен, а смета всего 1, 038 млрд гривен. Как сообщил исполнительный директор ФССУ Евгений Баженков, проблема не в том, что средств не хватает, а в бюрократии. Деньги на счетах у Фонда есть, но чиновники не имеют права их перечислять до внесения необходимых изменений в бюджете.

В Министерстве социального политике уже отреагировали на проблему и объяснили, что остановить выплаты – это инициатива Евгения Баженкова.

"Каждый день в Фонд социального страхования поступает от 60 до 250 миллионов гривен. 20 ноября на счетах фонда было 429 миллионов гривен, а 21 ноября – уже 550 миллионов гривен. То есть, деньги у них есть", - рассказал на брифинге заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

Также в Минсоцполитики заявили, что Евгений Баженков был уволен, но через суд смог восстановиться в должности, и сейчас стоит вопрос о том, чтобы изменить запись регистратора о восстановлении Баженкова, и тем самым убрать основания для инициатив о приостановлении выплат.

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