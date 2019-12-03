Как в Украине получить высокую зарплату: интересные данные

Зарплаты в Украине продолжают постепенно расти. Правда вместе с повышением доходов граждан растут и цены, несмотря на положительную динамику гривны. Кем работать и где жить, чтобы получать хороший заработок - в материале Styler.

Государственная служба статистики недавно обнародовала перечень регионов, где украинцы могут заработать больше всего. Все данные предоставлены без вычета налогов.

Где в Украине самые высокие зарплаты

1 место - Киев. Столица традиционно лидирует в этом перечне. Так, в октябре средняя заработная плата в Киеве составила 15 862 грн. Наемный рабочий в столице получит на 47,9% больше, чем в среднем по стране.

2 место - Донецкая область. Промышленные регионы также попадают в топ. Тут средняя зарплата равняется 11 952 гривнам в месяц.

3 место - Киевская область с заработком 11 325 грн.

4 место - Днепропетровская (11 157 грн).

5 место - Запорожская (10 734 грн).

Где зарабатывают меньше всего

1 место - Черновицкая область оказалась в самом низу рейтинга с показателями средней зарплаты 8 211 грн.

2 место - Херсонская область (8 277 грн).

3 место - Тернопольская (8 563 грн).

Зарплаты в Украине (фото: РБК-Украина)

Какие специальности самые высокооплачиваемые

Традиционно, от 30 до 40 тысяч в месяц может получить узкий специалист-производственник, технолог производства, технический директор.

До 20 тыс грн платят инженерам и инженерам-технологам на производстве, опытным бухгалтерам, менеджерам по продажам с опытом работы, а также IT-специалистам среднего звена, механикам автосервиса. Такую же зарплату получает профессура вузов со статусом национальных.

Военные также получают до 20 тысяч, а старшие офицеры в звании майора и выше могут зарабатывать и больше двадцатки.

До 10 тысяч зарабатывают сотрудники сельского, рыбного хозяйства, занятые в строительстве и операциях с недвижимостью. А также продавцы-консультанты, офис-менеджеры и другие специалисты среднего звена. Стоит отметить, что в этой нише очень высокий показатель теневых зарплат.

У кого самые низкие зарплаты

Меньше всего в Украине получают неквалифицированные работники, занятые в бюджетной сфере: уборщицы, санитарки, гардеробщицы. У них минимальная зарплата.

До 6000 грн могут заработать бюджетники "среднего звена": медсестры, соцработники, начинающие врачи и учителя. Также в эту категорию относят почтальонов, поваров, курьеров и т.д.

От 6000 до 8000 могут зарабатывать фельдшеры, врачи и преподаватели, имеющие категорию и стаж работы от 5 лет, директора и завучи сельских школ.