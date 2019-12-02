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Три фактора могут резко повлиять на курс доллара: случится обвал

STYLERЖизнь    02.12.2019 - 15:51
Три фактора могут резко повлиять на курс доллара: случится обвал
Курс доллара в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине до конца 2019 года будет зависеть от ряда факторов

Курс доллара в Украине в последние месяцы показывает положительную тенденцию относительно укрепления национальной валюты. Так, на понедельник, 2 декабря, доллар США показал новый рекордный минимум с начала года - за один доллар НБУ выставил курс 23,96 грн.

Такого курса не было с 2016 года, отмечают эксперты, считая, что на "поведение" доллара в ближайшие месяцы будут влиять три фактора.

1. Судебное решение по ПриватБанку.

Именно решение по этому делу связано с возможностью будущего кредита от МВФ. Его должны принять до конца 2019 года в Украине (19 декабря должно состояться заседание в Киеве). А в начале 2020-го (10 января) свой вердикт вынесет суд в Лондоне.

Три фактора могут резко повлиять на курс доллара: случится обвал

Курс доллара в Украине (фото: twitter.com/narodna_pravda)

2. Транзит газа

Так, в декабре станет известно, будет ли продолжен транзит газа из РФ через транспортную систему Украины.

"Вероятность продолжения газового транзита очень невелика. И "Газпром" готовится к этому, прокачивая гораздо большие объемы газа, чем раньше", - считает Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ".

В случае прекращения транзита Украина будет терять около 2-3 млрд долларов в год, что значительно ослабит нацвалюту, причем мгновенно.

3. Встреча в "нормандском формате"

По мнению эксперта, на сегодня сложно предугадать, чем закончатся эти события. Но если это сработает на позитив, гривна продолжит укрепляться. А вот негативный исход приведет к падению гривны до уровня 27-28 гривен.

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