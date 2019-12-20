Украинцам показали, как будут выглядеть электронные права и техпаспорт

В Украине вскоре можно будет показывать водительские права и техпаспорт на смартфоне. Мобильное приложение "Дія" сейчас активно тестируется украинцами. Презентацию нового приложения провел премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей Facebook-странице.

"Тестовый доступ к приложению "Дія" открыто уже для более 5000 граждан. И сегодня мы с Михаилом Федоровым представляем вам визуальную составляющую. Напомню, что команда обрабатывает каждый отзыв тестировщиков. Поэтому, делитесь впечатлениями!" - написал на соцстранице Гончарук.

На видео показан современный простой дизайн интерфейса, однако все функции приложения пока не известны.

Напомним, что в Украине водители могут ездить с правами в смартфоне и не обязаны иметь при себе пластиковые аналоги документов. Новшество в тестовом режиме заработало с сегодняшнего дня, 16 декабря. То же самое касается и техпаспорта.

К слову, в ближайшее время в Украине запустят также и электронный паспорт гражданина, которым можно будет пользоваться с помощью смартфона. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, правительство в ближайшее время планирует перевести в цифровой вид все документы, начиная от водительского удостоверения и техпаспорта до паспорта гражданина.