Україням показали, як будуть виглядати електронні права і техпаспорт

В Україні невдовзі можна буде показувати водійські права і техпаспорт на смартфоні. Мобільний додаток "Дія" зараз активно тестується українцями. Презентацію нового додатка провів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй Facebook-сторінці.

"Тестовий доступ до додатка "Дія "відкрито вже для більш 5000 громадян. І сьогодні ми з Михайлом Федоровим представляємо вам візуальну складову. Нагадаю, що команда обробляє кожен відгук тестувальників. Тому, діліться враженнями!" - написав на соцсторінці Гончарук.

На відео показаний сучасний простий дизайн інтерфейсу, проте всі функції програми поки не відомі.

Нагадаємо, що в Україні водії можуть їздити з правами в смартфоні і не зобов'язані мати при собі пластикові аналоги документів. Нововведення в тестовому режимі запрацював з сьогоднішнього дня, 16 грудня. Те ж саме стосується і техпаспорта.

До речі, найближчим часом в Україні запустять також і електронний паспорт громадянина, яким можна буде користуватися за допомогою смартфона. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, уряд найближчим часом планує перевести в цифровий вигляд всі документи, починаючи від водійського посвідчення і техпаспорта до паспорта громадянина.