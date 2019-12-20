Украинцам показали, как будут выглядеть электронные права и техпаспорт

Электронные водительские права в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В сети показали, как будут выглядеть электронные права и техпаспорт в смартфоне

В Украине вскоре можно будет показывать водительские права и техпаспорт на смартфоне. Мобильное приложение "Дія" сейчас активно тестируется украинцами. Презентацию нового приложения провел премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей Facebook-странице.

"Тестовый доступ к приложению "Дія" открыто уже для более 5000 граждан. И сегодня мы с Михаилом Федоровым представляем вам визуальную составляющую. Напомню, что команда обрабатывает каждый отзыв тестировщиков. Поэтому, делитесь впечатлениями!" - написал на соцстранице Гончарук.

На видео показан современный простой дизайн интерфейса, однако все функции приложения пока не известны.

Дизайн мобільного додатку Дія Тестовий доступ до додатку Дія відкрито вже для понад 5 тисяч громадян. І сьогодні ми з Mykhailo Fedorov презентуємо вам візуальну складову. Нагадаю, що команда опрацьовує кожен відгук тестувальників. Тому, діліться враженнями! Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Середа, 18 грудня 2019 р.

Напомним, что в Украине водители могут ездить с правами в смартфоне и не обязаны иметь при себе пластиковые аналоги документов. Новшество в тестовом режиме заработало с сегодняшнего дня, 16 декабря. То же самое касается и техпаспорта.

К слову, в ближайшее время в Украине запустят также и электронный паспорт гражданина, которым можно будет пользоваться с помощью смартфона. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, правительство в ближайшее время планирует перевести в цифровой вид все документы, начиная от водительского удостоверения и техпаспорта до паспорта гражданина.