Україням показали, як будуть виглядати електронні права і техпаспорт

Електронні водійські права в Україні (колаж: РБК-Україна)

У мережі показали, як будуть виглядати електронні права і техпаспорт в смартфоні

В Україні невдовзі можна буде показувати водійські права і техпаспорт на смартфоні. Мобільний додаток "Дія" зараз активно тестується українцями. Презентацію нового додатка провів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй Facebook-сторінці.

"Тестовий доступ до додатка "Дія "відкрито вже для більш 5000 громадян. І сьогодні ми з Михайлом Федоровим представляємо вам візуальну складову. Нагадаю, що команда обробляє кожен відгук тестувальників. Тому, діліться враженнями!" - написав на соцсторінці Гончарук.

На відео показаний сучасний простий дизайн інтерфейсу, проте всі функції програми поки не відомі.

Дизайн мобільного додатку Дія Тестовий доступ до додатку Дія відкрито вже для понад 5 тисяч громадян. І сьогодні ми з Mykhailo Fedorov презентуємо вам візуальну складову. Нагадаю, що команда опрацьовує кожен відгук тестувальників. Тому, діліться враженнями! Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Середа, 18 грудня 2019 р.

Нагадаємо, що в Україні водії можуть їздити з правами в смартфоні і не зобов'язані мати при собі пластикові аналоги документів. Нововведення в тестовому режимі запрацював з сьогоднішнього дня, 16 грудня. Те ж саме стосується і техпаспорта.

До речі, найближчим часом в Україні запустять також і електронний паспорт громадянина, яким можна буде користуватися за допомогою смартфона. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, уряд найближчим часом планує перевести в цифровий вигляд всі документи, починаючи від водійського посвідчення і техпаспорта до паспорта громадянина.