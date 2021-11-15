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В Украине подскочит в цене хлеб и его качество может ухудшится

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Понедельник 15 ноября 2021 14:00
В Украине подскочит в цене хлеб и его качество может ухудшится Фото: В Украине подорожает хлеб (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Цена хлеба в Украине вырастет в ближайшее время на 20%.

Об этом сообщает "Сегодня".

Причина подорожания хлеба

Причиной подорожания хлеба эксперты называют цену на газ для предприятий, которую увеличили в последнее время. Пекарни сейчас еле віживают, цена на газ для них увеличена в 7 раз.

"Оптимистически до конца года возможно подорожание на 10%. Не исключено, что следующий этап будет с нового года", – рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.

Качество хлеба ухудшится

Во Всеукраинской ассоциации пекарей предупреждают, что хлеб подорожает, а его качество при этом ухудшится.

"Мука будет с заниженными хлебопекарными качествами, то есть хлеб может получаться не такой рыхлый, не такой ароматный, не такой вкусный", – рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.

Такой хлеб можно будет есть, просто он будет не таким вкусным.

Кстати, в Украине уже существует нехватка зерна для производства качественной муки. Дело в том, что пшеницу сейчас массово экспортируют. Цена на международных рынках резко подскочила к рекордным показателям. Украинскую пшеницу ждут в Китае и странах Европы.

Как мы ранее писали, в Украине взлетит цена на подсолнечное масло.

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