В Украине снова будет дорожать подсолнечное масло: сколько будет стоить литр

Цена на подсолнечное масло в Украине может достигнуть 100 гривен за литр.

Об этом сообщил UBR член "Украинской Рады бизнеса" и собственник компании "ГрадОлия" Станислав Таршин.

Почему масло снова подорожает

В украинских магазинах вскоре снова подорожает самое ходовое масло - подсолнечное. Это произойдет в результате удорожания энергоносителей.

По словам Таршина, осенью природный газ резко подорожал для предприятий почти в 2,5 раза. Только из-за этого себестоимость производства для предприятий масложировой отрасли вырастет на 5-10%.

Также повысилась стоимость других составляющих производства, а именно подорожавшего гексанового растворителя и электроэнергии, их цена выросла почти на 25%.

Вместе с тем гексановый растворитель и э/э занимают более 30% в себестоимости производства для масложировой отрасли.

"Также растут транспортные расходы, материалы для фасовки, запасные части", – подчеркнул Таршин.

Эксперт предполагает, что перечисленные им факторы заставят предприятия поднимать цены на конечную продукцию. К сожалению, удорожание подсолнечного масла приведет к потере украинскими производителями доли мирового рынка и снижению объемов производства.

Напомним, что подсолнечное масло за последний год больше всего из продуктов поднялось в цене и стало "золотым". Его стоимость уже почти сравнялась с оливковым.