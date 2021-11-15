В Україні підскочить у ціні хліб та його якість може погіршитися

Про це повідомляє "Сьогодні".

Причина подорожчання хліба

Причиною подорожчання хліба експерти називають ціну на газ для підприємств, яку збільшили останнім часом. Пекарні зараз ледве виживають, ціна на газ для них збільшена в 7 разів.

"Оптимістично до кінця року можливе подорожчання на 10%. Не виключено, що наступний етап буде з нового року", - розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

Якість хліба погіршиться

У Всеукраїнській асоціації пекарів попереджають, що хліб подорожчає, а його якість при цьому погіршиться.

"Борошно буде із заниженими хлібопекарськими якостями, тобто хліб може виходити не такий пухкий, не такий ароматний, не такий смачний", – розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

Такий хліб можна буде їсти, просто він буде не таким смачним.

До речі, в Україні вже існує нестача зерна для виробництва якісного борошна. Річ у тому, що пшеницю зараз масово експортують. Ціна на міжнародних ринках різко підскочила до рекордних показників. Українську пшеницю чекають у Китаї та країнах Європи.