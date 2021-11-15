ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Україні підскочить у ціні хліб та його якість може погіршитися

Новость на русском →
Понеділок 15 листопада 2021 14:00
В Україні підскочить у ціні хліб та його якість може погіршитися Фото: в Україні подорожчає хліб (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціна хліба в Україні зросте найближчим часом на 20%.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Причина подорожчання хліба

Причиною подорожчання хліба експерти називають ціну на газ для підприємств, яку збільшили останнім часом. Пекарні зараз ледве виживають, ціна на газ для них збільшена в 7 разів.

"Оптимістично до кінця року можливе подорожчання на 10%. Не виключено, що наступний етап буде з нового року", - розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

Якість хліба погіршиться

У Всеукраїнській асоціації пекарів попереджають, що хліб подорожчає, а його якість при цьому погіршиться.

"Борошно буде із заниженими хлібопекарськими якостями, тобто хліб може виходити не такий пухкий, не такий ароматний, не такий смачний", – розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

Такий хліб можна буде їсти, просто він буде не таким смачним.

До речі, в Україні вже існує нестача зерна для виробництва якісного борошна. Річ у тому, що пшеницю зараз масово експортують. Ціна на міжнародних ринках різко підскочила до рекордних показників. Українську пшеницю чекають у Китаї та країнах Європи.

Як ми раніше писали, в Україні злетить ціна на соняшникову олію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
LITE
Свято 15 листопада: що строго заборонено, а що обов'язково потрібно зробити в цей день
Свято 15 листопада: що строго заборонено, а що обов'язково потрібно зробити в цей день