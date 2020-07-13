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В Украине подорожают авиабилеты: все подробности

Понедельник 13 июля 2020 20:03
В Украине подорожают авиабилеты: все подробности
Авиабилеты в Украине подорожают (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Стоимость авиабилетов в Украине повысится

Авиабилеты в Украине вырастут в цене поскольку Верховная Рада одобрила повышение размера государственного сбора во втором чтении. За законопроект №2424 проголосовали 256 народных депутатов.

Согласно документу, государственный сбор будет взиматься за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, а также за каждую тонну грузов, отправленного или прибывшего в украинские аэропорты. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ставка сбора за пассажира, который будет летать в пределах Украины, составляет 0,5 доллара, на международных рейсах - 2 доллара.

За каждую тонну груза в пределах границ Украины - 2,5 доллара, а при международных перевозках из или в Украину - 10 долларов.

Когда не будет взиматься сбор

  • Во время перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств;
  • Перевозки гуманитарной помощи из или в Украину;
  • В случае полетов, которые связанны с устранением последствий стихийного бедствия;
  • Санитарных авиарейсов, в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего;
  • При перевозке детей до двух лет;
  • При перевозке транзитных пассажиров;
  • В случае перевозки пассажиров с сервисными билетами;
  • При перевозке менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом;
  • В случае перевозки пассажиров, которые освобождены от уплаты сборов.

Напомним, эксперт рассказал, что делать если вы не можете вернуть деньги за отмененные рейсы.

Ранее Украина возобновила авиарейсы в Европу.

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