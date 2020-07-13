В Україні подорожчають авіаквитки: усі подробиці

Вартість авіаквитків в Україні підвищиться
Авіаквитки в Україні зростуть у ціні оскільки Верховна Рада схвалила підвищення розміру державного збору у другому читанні. За законопроєкт №2424 проголосували 256 народних депутатів.
Згідно з документом, державний збір буде стягуватися за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, а також за кожну тонну вантажів, відправленого або прибулого в українські аеропорти. Про це повідомляє РБК-Україна.
Ставка збору за пасажира, який буде літати в межах України, становить 0,5 долара, на міжнародних рейсах - 2 долари.
За кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара, а при міжнародних перевезеннях з або в Україну - 10 доларів.
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