В Україні подорожчають авіаквитки: усі подробиці

Авіаквитки в Україні подорожчають (колаж: РБК-Україна)

Вартість авіаквитків в Україні підвищиться

Авіаквитки в Україні зростуть у ціні оскільки Верховна Рада схвалила підвищення розміру державного збору у другому читанні. За законопроєкт №2424 проголосували 256 народних депутатів.

Згідно з документом, державний збір буде стягуватися за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, а також за кожну тонну вантажів, відправленого або прибулого в українські аеропорти. Про це повідомляє РБК-Україна.

Ставка збору за пасажира, який буде літати в межах України, становить 0,5 долара, на міжнародних рейсах - 2 долари.

За кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара, а при міжнародних перевезеннях з або в Україну - 10 доларів.

Коли не буде стягуватися збір

Під час перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

Перевезення гуманітарної допомоги в Україну;

У разі польотів, які пов'язані з усуненням наслідків стихійного лиха;

Санітарних рейсів, у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого;

При перевезенні дітей до двох років;

При перевезенні транзитних пасажирів;

У разі перевезення пасажирів із сервісними квитками;

При перевезенні менше ніж 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом;

У разі перевезення пасажирів, які звільнені від сплати зборів

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Раніше Україна відновила авіарейси до Європи.