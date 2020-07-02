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Украинцы не могут вернуть деньги за отмененные рейсы: что можно сделать

STYLERЖизнь    02.07.2020 - 20:27
Украинцы не могут вернуть деньги за отмененные рейсы: что можно сделать
Как вернуть деньги за авиабилеты (Коллаж РБК-Украина)

Тысячи украинцев не могут вернуть средства за билеты на отмененные рейсы

Тысячи украинцев оказались в заложниках карантина и у многих просто "сгорели" билеты на самолеты. Некоторые рейсы просто отменили, а задержки с выплатами растянулись на месяцы. Специалисты объяснили, в каких случаях авиакомпании обязаны вернуть деньги, а в каких – этого не произойдет.

Как рассказал путешественник Максим Беспалов, у него 20 неиспользованных авиабилетов.

"Полторы тысячи евро точно где-то зависли. Я не знаю, когда получу их снова", - рассказал он в комментарии для программы "Сніданок 1+1".

Как объясняет управляющей партнер юридической фирмы Михаил Ильяшев, отмененные рейсы в связи с карантином – это форс-мажор. Такая ситуация подпадает под возврат денег в полном объеме.

"Но пассажир не обязан соглашаться на любые условия. Он имеет право получить деньги назад", - объясняет юрист.

По украинским законам, процесс возврата денег может занять от трех до шести месяцев. Максим Беспалов ждет возврат средств от иностранного лоукостера уже полгода.

"Авиакомпании очень плохо идут на контакт. Через агрегаторы стало невозможно вообще что-то вернуть. Просто молчат, не отвечают ни на что и деньги там, где-то исчезли", - добавил Беспалов.

Посредники по продаже билетов (агрегаторы) – получают ежедневно тысячи звонков и писем от клиентов.

"Мы фиксируем рекордное количество обращений клиентов в связи с карантинными ограничениями. Сейчас средства уже получили десятки тысяч наших клиентов, это более 60 миллионов гривен. Остальные обращения мы обработаем в пределах июля", - рассказал директор компании по продаже авиабилетов Андрей Ингульский.

Юристы дали для туристов несколько эффективных советов.

  • Обратиться к своему банку с просьбой потребовать от авиакомпании возврата суммы за невыполненный рейс.
  • Крайняя мера – пойти в суд.

Однако у туристов появилась новая проблема. После восстановления полетов украинцы начали покупать билеты в другие страны, но улететь не смогли, так как есть запрет на посещение страны.

"Мы приобрели билеты шестого июня. Тогда никаких запретов и деталей о том, что могут не пустить от перевозчика не было. Теперь выясняется, что вылет только для определенной категории пассажиров", - рассказал другой путешественник.

В ЕС сейчас разрешен въезд только дипломатам, тем, кто имеет право на проживание, едет на работу или лечение. Туристам пока в Европу нельзя.

"Если вы будете покупать билет, то вам надо все взвесить. Если рейс состоится, а вы не попадете в страну, и не сможете вылететь, то это будет ваша проблема", - объяснил Ильяшев и добавил, что такая ситуация не попадает под понятие форс-мажора и деньги не вернут.

Как решить проблему с возвратом билетов за отмененные рейсы

Напомним, ранее мы писали о том, как обезопасить себя во время планирования поездки и покупки авиабилетов.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины билетывозвращениеСамолет
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