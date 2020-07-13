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В Украине ввели сбор за вылет пассажиров

Украина, Понедельник 13 июля 2020 15:39
В Украине ввели сбор за вылет пассажиров
Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com airportkiev)
Автор: Юлия Струк

Рада одобрила соответствующий закон 

В Украине ввели сбор за вылет пассажиров. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2424, которым вносятся соответствующие изменения в Воздушный кодекс Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 256 парламентариев.

Суть закона

Документ определяет на законодательном уровне особенности взымания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины.

Закон предусматривает:

  • закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятия "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности";
  • дополнение Воздушного кодекса статьей 121, которая определяет особенности взимания госпошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины;
  • ответственность за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов для субъектов авиационной деятельности, определенных этим кодексом.

Размеры ставок сбора

Закон устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 доллара, на международных рейсах - 2 доллара.

За каждую тонну груза в пределах Украины - 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - 10 долларов.

Сбор при этом не будет взыматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозки гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета министров; а также в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

Также освобождаются от сбора в случае перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом; при перевозке детей в возрасте до двух лет; при перевозке транзитных пассажиров; пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Напомним, в первом чтении этот закон Рада приняла 19 мая.

Как писало РБК-Украина, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из-за карантина в Украине и пандемии авиация вернется к докризисному режиму через два года.

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