В Україні може подорожчати популярний фрукт: люблять майже всі
В Україні можуть сильно подорожчати банани. Ці фрукти любить більшість українців за їх смак і доступність. Справа в тому, що країна Еквадор, з якої вони поставляються, переживає сильні труднощі.
Про це повідомляє видання FreshPlaza.
Еквадор останнім часом пережив ряд потрясінь, через які фруктова промисловість під загрозою.
Протести 2019 року змусили уряд перенести столицю в інше місто. Не обійшла стороною країну і пандемія COVID-19, яка поставила Еквадор на межу гуманітарної катастрофи.
Також виверження вулкана Сангай підкосило ситуацію в країні.
В результаті експорт бананів з Еквадору істотно впав, що своєю чергою вплине на ціну продукції.
Відзначимо, що на ринку Азії ціна на банани вже підскочила в півтора рази, в Європі – на 25%. В Україні зростання склало всього 9%, але цілком можливо, що найближчим часом ціна на популярний фрукт злетить вгору.
До слова, Еквадор є найбільшим постачальником бананів на світовому ринку.
Ми раніше повідомляли, що в Україні цього літа варто очікувати підвищення цін на продукти харчування. Вони будуть значно вищими, ніж у цей же період минулого року.