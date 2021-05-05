В Україні може подорожчати популярний фрукт: люблять майже всі

В Україні можуть сильно подорожчати банани. Ці фрукти любить більшість українців за їх смак і доступність. Справа в тому, що країна Еквадор, з якої вони поставляються, переживає сильні труднощі.

Про це повідомляє видання FreshPlaza.

Еквадор останнім часом пережив ряд потрясінь, через які фруктова промисловість під загрозою.

Протести 2019 року змусили уряд перенести столицю в інше місто. Не обійшла стороною країну і пандемія COVID-19, яка поставила Еквадор на межу гуманітарної катастрофи.

Також виверження вулкана Сангай підкосило ситуацію в країні.

В результаті експорт бананів з Еквадору істотно впав, що своєю чергою вплине на ціну продукції.

Відзначимо, що на ринку Азії ціна на банани вже підскочила в півтора рази, в Європі – на 25%. В Україні зростання склало всього 9%, але цілком можливо, що найближчим часом ціна на популярний фрукт злетить вгору.

До слова, Еквадор є найбільшим постачальником бананів на світовому ринку.