В Украине подняли выплаты нескольким категориям: кому ожидать прибавки

В Украине увеличили выплаты по временной утрате трудоспособности (Коллаж РБК-Украина)

В Украине увеличились выплаты по беременности и временной потере трудоспособности

В Украине поднялись выплаты по больничным листкам, а также пособия по беременности. С начала 2020 года выплаты по этим категориям увеличились на 16-19%.

Размеры пособия по временной потере трудоспособности увеличились в среднем на 51,57 гривны. Об этом сообщили на сайте Фонда социального страхования.

"По итогам первого полугодия среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности для всех работающих, составил 321,23 гривны – это на 51,57 гривны, или 19,1% больше, чем за тот же период 2019 года", - сказано в сообщении.

Также увеличился средний размер пособия по беременности и родам. Ранее размер такого пособия составлял 241,72 гривны. Теперь такая помощь составляет 279,8 гривны.

Стоит отметить, что размер пособия по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица. Размер такого пособия по временной потере трудоспособности зависит от страхового стажа.

Если стаж не превышает 3 года, то размер пособия будет 50% от средней заработной платы. При стаже от 3 до 5 лет – 60%, если стаж от 5 до 8 лет, то 70%. Если стаж более 8 лет или имеются льготы в соответствии с законодательством, то – 100% от средней заработной платы.

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