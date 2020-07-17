В Україні підняли виплати декільком категоріям: кому очікувати збільшення

В Україні збільшили виплати з тимчасової втрати працездатності (Колаж РБК-Україна)

В Україні збільшилися виплати по вагітності та тимчасовій втраті працездатності

В Україні піднялися виплати за лікарняними листками, а також допомога по вагітності. З початку 2020 року виплати цим категоріям збільшилися на 16-19%.

Розміри допомоги з тимчасової втрати працездатності збільшилися в середньому на 51,57 гривні. Про це повідомили на сайті Фонду соціального страхування.

"За підсумками першого півріччя середньоденний розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності для всіх працівників, склав 321,23 гривні – це на 51,57 гривні, або на 19,1% більше, ніж за той же період 2019 року", - сказано в повідомленні.

Також збільшився середній розмір допомоги по вагітності та пологах. Раніше розмір такої допомоги становив 241,72 гривні. Тепер така допомога становить 279,8 гривні.

Варто відзначити, що розмір допомоги по вагітності та пологам надається в розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи. Розмір такої допомоги з тимчасової втрати працездатності залежить від страхового стажу.

Якщо стаж не перевищує 3 роки, то розмір допомоги буде 50% від середньої заробітної плати. При стажі від 3 до 5 років – 60%, якщо стаж від 5 до 8 років, то 70%. Якщо стаж понад 8 років або є пільги згідно із законодавством, – 100% від середньої заробітної плати.

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