Названа категория украинцев с самой высокой пенсией

Судья в отставке получает в 15 раз больше, чем средний пенсионер
По состоянию на 1 июля 2020 года обща численность пенсионеров в Украине составила 11 241 834 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 393,54 гривен. Бывшие судьи получали 51 тысячу гривен.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ПФУ.
По данным ПФУ, выплаты получали:
Напомним, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 июля 2020 года получали 332 588 украинцев, что составляет 2,9% от общего числа пенсионеров.
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 июня 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.
Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 310,56 гривен или на 10,1%