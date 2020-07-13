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Названа категория украинцев с самой высокой пенсией

Украина, Понедельник 13 июля 2020 13:49
Названа категория украинцев с самой высокой пенсией
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Судья в отставке получает в 15 раз больше, чем средний пенсионер

По состоянию на 1 июля 2020 года обща численность пенсионеров в Украине составила 11 241 834 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 393,54 гривен. Бывшие судьи получали 51 тысячу гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ПФУ.

По данным ПФУ, выплаты получали:

  • пенсии по возрасту - 8 449 123 человек, средняя пенсия - 3 413,73 грн,
  • по инвалидности - 1 426 038 человек, средняя пенсия - 2 641,19 грн,
  • в связи с потерей кормильца - 517 967 человек, средняя пенсия - 3 005,43 грн,
  • за выслугу лет - 217 964 человек, средняя пенсия - 3 060,75 грн,
  • социальные пенсии - 75 291 человек, средняя пенсия - 1 729,53 грн,
  • пожизненное денежное содержание судей - 3 425 человек, средняя пенсия - 51 171,77 грн.
  • Кроме того, пенсии военнослужащих получали 552 026 человек, средняя пенсия 5 454,17 грн.

Названа категория украинцев с самой высокой пенсией

Напомним, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 июля 2020 года получали 332 588 украинцев, что составляет 2,9% от общего числа пенсионеров.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 июня 2020 года, средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составлял 3 393,54 гривен.

Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 310,56 гривен или на 10,1%

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