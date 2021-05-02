В Украине перенесут рабочие дни: когда и почему

Рабочие дни в Украине 2021 году будут перенесены еще два раза. Это связано с государственными праздниками – Днем Независимости и Днем защитника Украины.
Такое решение приняли в Кабинете министров и опубликовали распоряжение о переносе праздников в 2021 году.
Решение о переносе праздников принимается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Дня Независимости 24 августа и Дня защитника Украины 14 октября.
Руководителям организаций (кроме Пенсионного фонда, АО "Укрпочта", Государственного казначейства и банковских учреждений) для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными в субботу и воскресенье, предлагается перенести в 2021 году рабочие дни с:
Таким образом украинцы смогут отдохнуть на День Независимости четыре дня подряд – 21, 22, 23 и 24 августа (с субботы до среды). И в октябре получат еще один длительный уик-энд – 14, 15, 16 и 17 октября (с четверга до понедельника).
Стоит отметить, что в мае украинцы получат больше выходных в связи с празднованием Дня Труда, Пасхой и Днем Победы над нацизмом.
Полный календарь праздников в мае и какие дни станут дополнительными выходными – читайте в нашем материале.
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