В Украине перенесут рабочие дни: когда и почему

Решение о переносе праздников принимается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Дня Независимости 24 августа и Дня защитника Украины 14 октября.

Руководителям организаций (кроме Пенсионного фонда, АО "Укрпочта", Государственного казначейства и банковских учреждений) для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными в субботу и воскресенье, предлагается перенести в 2021 году рабочие дни с:

с понедельника 23 августа на субботу 28 августа

с пятницы 15 октября на субботу 23 октября

Таким образом украинцы смогут отдохнуть на День Независимости четыре дня подряд – 21, 22, 23 и 24 августа (с субботы до среды). И в октябре получат еще один длительный уик-энд – 14, 15, 16 и 17 октября (с четверга до понедельника).

Стоит отметить, что в мае украинцы получат больше выходных в связи с празднованием Дня Труда, Пасхой и Днем Победы над нацизмом.