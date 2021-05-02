В Україні перенесуть робочі дні: коли і чому

Рішення про перенесення свят приймається з метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Дня Незалежності 24 серпня та Дня захисника України 14 жовтня.

Керівникам організацій (крім Пенсійного фонду, АТ "Укрпошта", Державної скарбниці та банківських установ) для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними у суботу та неділю, пропонується перенести у 2021 році робочі дні з:

з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня

з п'ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня

Таким чином українці зможуть відпочити на День Незалежності чотири дні поспіль - 21, 22, 23 і 24 серпня (з суботи до середи). І в жовтні отримають ще один тривалий уїк-енд - 14, 15, 16 і 17 жовтня (з четверга до понеділка).

Варто відзначити, що в травні українці отримають більше вихідних у зв'язку зі святкуванням Дня праці, Великоднем і Днем Перемоги над нацизмом.