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Выходные дни в мае: сколько будем отдыхать

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 13:44
Выходные дни в мае: сколько будем отдыхать Выходные дни в мае 2021 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В мае украинцев ждет большое количество дополнительных выходных дней. Кроме традиционных майских праздников, в 2021 году добавился еще один – Пасха, которая выпадает на 2 мая.

Какие праздники будем отмечать в мае и сколько будет дополнительных выходных дней – читайте в нашем материале ниже.

Дополнительные выходные в мае

Май начнется с длительных выходных дней и отдыхать будем четыре дня подряд – с 1 по 4 мая. По законодательству Украины, если официальный государственный праздник выпадает на выходной, то следующий рабочий день автоматически становится выходным. День труда в 2021 году выпадает на субботу, а 2 мая, в воскресенье – Пасха. Соответственно, выходными станут следующие два дня – 3 и 4 мая.

Далее с 5 по 7 мая будут рабочие дни, а потом снова три выходных дня подряд – с 8 по 10 мая. 9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом, а этот день снова выпадает на выходной, соответственно следующий рабочий день за ним, тоже будет выходным.

Всего в мае будет 18 рабочих дней и 13 выходных.

Выходные дни в мае: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

Какие еще праздники будем отмечать в мае

  • 1 мая - День труда.
  • 2 мая - Пасха.
  • 3 мая - Всемирный день свободы печати.
  • 4 мая - День собачьего счастья.
  • 5 мая - Всемирный день гигиены рук; Всемирный день общения; День водолаза.
  • 6 мая - Международный день против диеты.
  • 7 мая - День радио.
  • 8 мая - День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны; Международный день Красного Креста.
  • 9 мая - День Победы; День матери; Международный День Европы.
  • 10 мая - Всемирный день движения "За здоровье".
  • 11 мая - Радоница (День поминовения предков)
  • 12 мая - Всемирный день медицинских сестер.
  • 13 мая - Мусульманский праздник разговения "Ураза-Байрам"
  • 14 мая - День фрилансера
  • 15 мая - Международный день семей, День науки, Всеукраинский День Европы.
  • 16 мая - Дeнь памяти жертв политических репрессий; Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественныx организаций,
  • 17 мая - Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.
  • 18 мая - Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа; Международный день музеев.
  • 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами.
  • 20 мая - День банковских работников; Всемирный день метролога.
  • 21 мая - Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития.
  • 22 мая - Международный день биологического разнообразия.
  • 23 мая - Всеукраинский День Героев; Католическая Пятидесятница.
  • 24 мая - Дeнь славянской письменности и культуры.
  • 25 мая - День филолога
  • 26 мая - Всемирный день рыжих
  • 28 мая - День пограничника Украины.
  • 29 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения; Международный день миротворцев ООН.
  • 30 мая - День Киева; День химика.
  • 31 мая - Всемирный день без табака.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будут работать украинские банки на Пасху и майские праздники.

А также мы писали о том, какие православные праздники будем отмечать в мае 2021.

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