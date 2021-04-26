График работы банков на Пасху и майские: в какие дни будет все закрыто

"Приближаются майские праздники, которые в этом году выпадают на выходные дни: 1 мая – День труда, 2 мая – Пасха, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поэтому согласно с законодательством праздничными и официальными выходными днями будут с 1 по 4 мая и с 8 по 10 мая", - сообщили в пресс-службе НБУ.

Как будут работать банки в Украине

В НБУ отмечают, что независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские операции почти круглосуточно и 7 дней в неделю.

"Воспользоваться этой возможностью или нет – каждый банк определяет самостоятельно на свое усмотрение, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины. Поэтому нужно заранее уточнить в своем банке график работы на праздничные дни", - сказано в сообщении.

Кроме того, указывается, что все операции с 1 по 4 мая будут отображаться датой следующего рабочего дня – 5 мая. А все операции с 8 по 10 мая будут отображаться датой следующего операционного дня – 11 мая.