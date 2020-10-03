Украинцам добавили много выходных и перенесли праздники: когда будем отдыхать

График праздничных и выходных дней на 2021 год (Коллаж РБК-Украина)

В 2021 году украинцы получат длительные выходные три раза

В Украине появился новый календарь праздников, выходных дней и переноса праздничных дней на 2021 год. Кабинет министров утвердил график переноса рабочих дней на официальные праздники в Украине.

Согласно документу, на Рождество украинцы получат дополнительные выходные и смогут отдохнуть четыре дня подряд – 7, 8, 9 и 10 января. 8 января, пятницу – предлагается перенести на 16 января, субботу.

На Новый год в Украине будет три выходных дня подряд – 1 января, пятница, и соответственно 2 и 3 января, суббота и воскресенье. На работу украинцы выйдут только 4 января и 7 снова отправятся отдыхать.

На День Независимости в 2021 году также получатся длинные выходные – 21, 22, 23 и 24 августа. Понедельник, 23 августа, предлагается перенести на субботу, 28 августа.

Еще одни дополнительные выходные украинцы в 2021 году получат на День защитника Украины – он выпадает на четверг, поэтому предлагается пятницу, 15 октября, перенести на субботу, 23 октября. Таким образом украинцы смогут отдохнуть 14, 15, 16 и 17 октября.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы все праздники в Украине в октябре 2020 года.

А также рассказывали о том, что в октябре 2020 году украинцы получат один дополнительный выходной день.