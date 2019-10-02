В Украине пенсионерам изменили порядок выплат: подробности

Украинским пенсионерам подготовили новшество - порядок выплаты был изменен, а установление минимального нужного возраста для начисления пенсии за выслугу лет Конституционный суд решением № 2-р/2019 признал незаконным.

Получить пенсию за выслугу лет рабочие летного и летно-испытательного состава смогут до 50 лет. Также согласно новому закону работники сферы медицины, образования, соцобеспечения и театрально-концертных и других зрелищных коллективов смогут выйти на пенсию до достижения 55-летнего возраста.

Добавим, что Верховная Рада должна рассмотреть законопроект №0972 относительно снижения для женщин до 55 лет пенсионного возраста при условии, что рабочий стаж насчитывает 30 лет.

В Украине изменили порядок выплаты пенсии (Иллюстративное фото: УНИАН)

Согласно решению КСУ, пенсию по выслуге лет в соответствии со ст. 51 Закона № 1788 смогут получить граждане, работающие на вредных предприятияx и потерявшие трудоспособность из-за условий работы до наступления пенсионного возраста.

Как рассказали в Конституционном суде, положения закона № 1788 о повышении на 5 лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на 5 лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников - лишают их права на социальную защиту и поэтому не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, и соответственно являются незаконными.

Ранее мы писали о том, что в 2020 году могут существенно увеличиться не только пенсионные выплаты, а и сумма минимальной заработной платы.