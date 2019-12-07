В Украине отмечают новый праздник: невероятно красивые фото

День украинской хустки 7 декабря отмечают в этом году впервые - незадолго до праздника в сети инициировали яркий флешмоб "Зроби фото з хусткою", который быстро завоевал популярность среди украинок со всех уголков страны и за ее пределами.

Так, авторы идеи решили объединить женщин всех возрастов, национальностей и социального статуса.

По убеждению инициаторов праздника - винницких активистов - Всемирный день украинской хустки будет способствовать сохранению и возрождению украинских традиций.

День украинской хустки (Фото: facebook.com)

Организаторы надеются, что новый праздник соберет такое же количество сторонников, как и День Вышиванки.

Приобщиться к нему очень просто - нужно просто в социальных сетях опубликовать фото с хусткой с хэштегом #УкраїнськаХустка до конца 7 декабря.

Тысячи украинок уже приняли участие в акции, и флешмоб имеет все шансы попасть в книгу рекордов Украины как мероприятие, собравшее наибольшее количество женщин одетых в хустку.

Мы собрали для вас только незначительное количество замечательных и милых фото участниц.

День украинской хустки (Фото: facebook.com)

Хустка является неотъемлемой частью украинского культурного наследия и считается женским оберегом. Она символизирует любовь и свободу, верность традициям и патриотизм.

"Хусткой украинка закрывала волосы на голове, но у нее всегда было открытое лицо. Это свидетельствует о большом свободолюбии украинок. Хустка как неотъемлемый элемент одежды подчеркивает ее повседневность или праздничность, информирует о семейном, материальном статусе. Возрождаем, уважаем, пропагандируем наши украинские традиции - это генетические сокровища нашего народа. Традиции - это наше прошлое и будущее... Нужно беречь их и уважать", - прокомментировала свое участие в флешмобе одна из его участниц.

День украинской хустки (Фото: facebook.com)