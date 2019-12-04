В Украине запустили новый яркий флешмоб: топ невероятных фото

В сети запустили новый флешмоб ко Дню украинской хустки (фото: fashionblog.com.ua)

Красивые девушки фотографируются в украинских хустках и выкладывают фотографии в сеть

В Украине запустили новый яркий флешмоб "Зроби фото з хусткою", приуроченный к Всемирному Дню украинской платка, который будет отмечаться 7 декабря.

Тысячи украинок уже фотографируются в ярких платках и приобщаются к акции в сети, публикуя красивые фотографии с хештегом #УкраїнськаХустка. Мы собрали для вас только незначительное количество невероятных фото женщин и девушек с разных уголков нашей страны (и не только).

Украинки участвуют в акции к Всемирному Дню украинской хустки (фото: facebook.com/facebook.com/natalia.buta.50)

"Хусткой украинка закрывала волосы на голове, но у нее всегда было открытое лицо. Это свидетельствует о большом свободолюбии украинок. Хустка как неотъемлемый элемент одежды подчеркивает ее повседневность или праздничность, информирует о семейном, материальном статусе. Возрождаем, уважаем, пропагандируем наши украинские традиции - это генетические сокровища нашего народа. Традиции - это наше прошлое и будущее... Нужно беречь их и уважать", - прокомментировала свое участие в флешмобе одна из его участниц.

Украинки участвуют в акции к Всемирному Дню украинской хустки (фото: facebook.com/Украинская поэзия и UkrInfProstir)

Добавим, что введение Всемирного Дня украинской хустки на государственном уровне вызвано тем, что испокон веков украинки носили хустку, которая считалась оберегом, символизировала любовь и свободу, верность традициям и патриотизм.

По мнению винницких активистов, которые и стали инициаторами праздника, День украинской хустки будет способствовать сохранению и возрождению украинских традиций.