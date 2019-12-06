День Вооруженных сил Украины: звезды трогательно поздравили воинов (видео)

День ВСУ - звезды поздравили военных (Фото: коллаж РБК-Украина)

Звезды записали яркое поздравление защитникам Украины в День ВСУ

В День Вооруженных сил Украины 6 декабря знаменитые музыканты, спортсмены и волонтеры трогательно поздравили украинских воинов с профессиональным праздником. Звезды записали яркий ролик, в котором поблагодарили защитников Украины за их ежедневные подвиги и мужество на фронте.

Видео опубликовано в пресс-центре штаба ООС на странице в Facebook.

К бойцам ВСУ обратились народная артистка Украины Ирина Билык, певица Злата Огневич, заслуженный артист Украины Виталий Борисюк и народный артист Украины Павел Зибров, телеведущая Леся Никитюк, полузащитник национальной сборной по футболу Руслан Малиновский, футболисты национальной сборной Сергей Кривцов, Андрей Ярмоленко и Роман Безус, голкипер Андрей Пятов, волонтер и телеведущий Сергей Притула, народная артистка Ольга Сумская, певец Михаил Хома (DZIDZIO), певица Оля Полякова, чемпионы мира по боксу Василий Ломаченко и Александр Усик, музыкант Виктор Винник, богатырь-силач Василий Вирастюк, заслуженный тренер сборной по футболу Мирон Маркевич.

День Вооруженных сил Украины - звезды поздравили военных (Фото: скриншот)

Также в штабе ООС по случаю праздника День ВСУ рассказали несколько интересных фактов.

Украинская армия имеет высокий уровень доверия населения среди всех государственных институтов.

В ВСУ служит такой же процент женщин, как и в армиях НАТО. Сейчас в армии - более 27 тысяч женщин. Численность женщин-военнослужащих офицерского состава составляет 3767 человек, 87 из них - в воинском звании "полковник".

С начала войны звание "Герой Украины" получил 41 военнослужащий (22 из них - посмертно). Звание "Народный Герой Украины" 151 военнослужащий ВСУ.

К началу войны с РФ Украинская армия насчитывала 165 тысяч военных и гражданских служащих, более 2500 танков, боевых бронированных машин, около 190 боевых и транспортных самолетов, 80 вертолетов различных типов, а также 22 боевых корабля. Сегодня численность ВСУ приближается к 250 тысяч человек.

По количеству резервистов Украина занимает 9 место в мире, опережая даже США.

Самый молодой род войск - Силы специальных операций (ССО). В составе Вооруженных Сил Украины они появились лишь 3 года назад - 5 января 2016 года.

С мая 2017 года в всех боевых частях и подразделениях ВСУ появилась должность военных капелланов. В боевых бригадах, в зависимости от их численности, работают от двух до четырех таких священников.

Количество участников боевых действий на Донбассе превысило число украинцев, воевавших в Афганистане.

Недавно Верховная Рада приняла закон, которым вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава, соответствующие стандартам НАТО.

Видео: День Вооруженных сил Украины - звезды поздравили военных с праздником