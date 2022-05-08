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В Украине отмечают день матери: трогательные поздравления и картинки

Лучшие поздравления ко дню матери (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

День Матери в Украине отмечается ежегодно – во второе воскресенье мая. В этом году этот праздник выпадает на 8 мая. Этот день очень важен для каждого человека, ведь именно мама дала нам жизнь и является самым дорогим человеком.

В материале Styler смотрите лучшие поздравления мамам в стихах и трогательные открытки, с помощью которых вы можете поздравить, где бы вы не находились.

В этот день, в отличие от 8 марта, поздравляют не всех женщин, а тех, кто стали матерями, а также беременных женщин. Праздник сегодня отмечается в 23 странах мира, а впервые его отпраздновали в США в 1914 году.

Поздравления в стихах для любимых мам

Своей маме, скажу я "Спасибо!",
За рождение свое на земле.
За бессонные, долгие ночи,
И слова любви, в полной мгле.

Ты, мой в жизни - ангел-хранитель.
Ты, наставник мой главный и, друг.
Только ты никогда не обидишь,
Ты дороже мне всех, кто вокруг!

Поздравляю, мамочка родная.
О тебе, когда мне трудно, вспоминаю.
Защитишь всегда меня от бед,
Дашь мне на любой вопрос ответ.
Радости желаю много-много,
А случись беда - не унывать.
В речке жизни, быстрой и глубокой,
Омутов, водоворотов избегать.
Красоты в делах и окружении!
Радости, искрящего веселья!
Успехов и почаще слышать поздравления!

Всех на свете матерей
Мы сегодня поздравляем,
Чтоб любили дети вас,
От души мы пожелаем!

Чтоб заботились о вас,
И звонили, и писали,
Чтобы одиноких дней,
Вы в судьбе своей не знали!

Кто самый святой человек на Земле,
Самый любимый, добрый и ласковый?
Мама приходит на помощь ко мне
В час трудный, жестокий и пасмурный!

Маму сегодня поздравить спешу
И пожелать ей успеха большого!
Мама, тебя я очень люблю,
Будь же счастлива и будь здорова!

Мама - светлое слово.
В жизни оно одно такое.
В праздник светлый и чистый
Желаем мамам улыбок лучистых.
Пусть мама будет счастлива всегда.
Пусть будет в жизни много тепла.
Желаем всем мамам в этот день,
Чтобы птицы удачи явилась к ним тень.

Лучшие открытки для мам

Лучшие открытки для мамочек

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в мае 2022.

А также рассказывали о том, кто будет отмечать день ангела в мае 2022 и как назвать новорожденного малыша.

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