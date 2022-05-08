В Україні відзначають День матері: чуттєві привітання та картинки

День Матері в Україні відзначається щорічно - у другу неділю травня. Цього року це свято випадає на 8 травня. Цей день дуже важливий для кожної людини, адже саме мама дала нам життя і є найдорожчою людиною.
У матеріалі Styler дивіться кращі привітання мамам у віршах і зворушливі листівки, за допомогою яких ви можете привітати, де б ви не знаходилися.
У цей день, на відміну від 8 березня, вітають не всіх жінок, а тих, хто стали матерями, а також вагітних жінок. Свято сьогодні відзначається в 23 країнах світу, а вперше його відсвяткували в США в 1914 році.
Матусю єдина, матусю рідненька,
Щоб ти не хилилась в журбі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
щастя й здоров'я тобі.
Уклін тобі, мила матусю, лебідко,
За щирість, за ніжність,
За ласку й тепло.
Хай сонце сміється,
хай все удається тобі!
В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога - здоров'я,
Сил - від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів -
Безмежної втіхи!
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло
І щоб завжди здоров'я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба -
Сімейного затишку й мирного неба.
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота,
Натруджені руки, мудрі слова,
Вам, мамо, ніколи спокою нема.
Тож дозвольте в день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи
І до 100 років Ви для нас жили!
Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Нехай Вас пам'ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов'ї,
Бажаєм Вам за сто в здоров'ї жити,
Добра і щастя в вашому житті!
Кращі листівки для матусь
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